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Дальнее зарубежье 08.06.2017 20:38

Лидеры Таджикистана и Афганистана обсудили двустороннее сотрудничества в сфере безопасности и охране границ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани на встрече в Астане обменялись конструктивными мнениями по вопросам многогранного сотрудничества двух стран, в частности, в сферах политики, безопасности и экономики, сообщила пресс-служба главы Таджикистана в четверг.

"Весьма важным направлением взаимоотношения Таджикистана и Афганистана было названо сотрудничество в сфере безопасности, в частности, в охране границ. Стороны подчеркнули необходимость укрепления взаимодействия в борьбе против международного терроризма и экстремизма, контрабанды наркотических веществ и проявлений транснациональной организованной преступности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для большего укрепления межгосударственных отношений были признаны необходимыми активизация работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, реализация приоритетных энергетических и инфраструктурных программ, в том числе строительство железной дороги, организация выставок и обоюдные поездки коммерсантов и инвесторов в страны друг друга.

"Таджикистан поддерживает конструктивные инициативы мирового сообщества, направленные на обеспечение устойчивого мира и экономического развития Афганистана, позицию этого государства в рамках международных и региональных организаций, и считает сотрудничество с Афганистаном в различных сферах из числа приоритетов своей внешней политики", - сообщили в пресс-службе.

На встрече также были рассмотрены другие региональные и международные вопросы, в том числе межгосударственная интеграция в рамках ООН и Шанхайской организации сотрудничества.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]