Лидеры Таджикистана и Афганистана обсудили двустороннее сотрудничества в сфере безопасности и охране границ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани на встрече в Астане обменялись конструктивными мнениями по вопросам многогранного сотрудничества двух стран, в частности, в сферах политики, безопасности и экономики, сообщила пресс-служба главы Таджикистана в четверг.

"Весьма важным направлением взаимоотношения Таджикистана и Афганистана было названо сотрудничество в сфере безопасности, в частности, в охране границ. Стороны подчеркнули необходимость укрепления взаимодействия в борьбе против международного терроризма и экстремизма, контрабанды наркотических веществ и проявлений транснациональной организованной преступности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для большего укрепления межгосударственных отношений были признаны необходимыми активизация работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, реализация приоритетных энергетических и инфраструктурных программ, в том числе строительство железной дороги, организация выставок и обоюдные поездки коммерсантов и инвесторов в страны друг друга.

"Таджикистан поддерживает конструктивные инициативы мирового сообщества, направленные на обеспечение устойчивого мира и экономического развития Афганистана, позицию этого государства в рамках международных и региональных организаций, и считает сотрудничество с Афганистаном в различных сферах из числа приоритетов своей внешней политики", - сообщили в пресс-службе.

На встрече также были рассмотрены другие региональные и международные вопросы, в том числе межгосударственная интеграция в рамках ООН и Шанхайской организации сотрудничества.