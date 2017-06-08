Франция останется верной своим обязательствам по карабахскому конфликту - Макрон

Париж останется верным своим обязательствам по карабахскому конфликту, заявляет президент Франции Эммануэль Макрон.

«Заверяю вас в том, что Франция, как сопредседатель Минской группы, останется верна своим обязательствам с тем, чтобы, наконец, было найдено справедливое и устойчивое решение нагорно-карабахского конфликта путем переговоров»,- отмечается в поздравлении Э.Макрона президенту Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана (Дня Республики).

День Республики в Азербайджане отмечается 28 мая.

Ф.Исазаде