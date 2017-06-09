Южнокорейские военные проверяют информацию об обнаружении у демаркационной линии беспилотника КНДР

Военные Южной Кореи проводят проверку поступивших ранее сведений о том, что вблизи демаркационной линии между Южной Кореей и КНДР на земле найден "небольшой летательный объект", сообщают в пятницу южнокорейские СМИ.

СМИ отмечают, что речь может идти о северокорейском беспилотнике.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что для проверки в горный район пограничной провинции Канвондо, где был найден аппарат, направлена группа военных.

Об обнаружении подозрительного объекта ранее сообщил один из местных жителей.