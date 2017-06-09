Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9076 RUR   0.0299 GBR   2.1726 TRY   0.483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.64 Brent   47.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 31° Завтра 21° 29° 11 Июн 21° 29° 12 Июн 20° 27°

Дальнее зарубежье 09.06.2017 12:02

Южнокорейские военные проверяют информацию об обнаружении у демаркационной линии беспилотника КНДР

Военные Южной Кореи проводят проверку поступивших ранее сведений о том, что вблизи демаркационной линии между Южной Кореей и КНДР на земле найден "небольшой летательный объект", сообщают в пятницу южнокорейские СМИ.

СМИ отмечают, что речь может идти о северокорейском беспилотнике.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что для проверки в горный район пограничной провинции Канвондо, где был найден аппарат, направлена группа военных.

Об обнаружении подозрительного объекта ранее сообщил один из местных жителей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, БЕСПИЛОТНИК, ПРОВЕРКА


Похожие новости


Неизвестный объект перелетел границу КНДР с Южной Кореей с северокорейской территории - СМИ КНДР требует выдать главу южнокорейской разведки за участие в организации покушения на Ким Чен Ына КНДР обвиняет США и Южную Корею в подготовке покушения на Ким Чен Ына Южнокорейский руководитель предупредил о возможных провокациях со стороны КНДР Пущенная КНДР ракета пролетела около 500 км - комитет начальников штабов КНДР готовит новое ядерное испытание - южнокорейский президент

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]