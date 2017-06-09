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Дальнее зарубежье 09.06.2017 12:19

США наращивают группировку стратегической авиации в Европе

Пентагон перебрасывает на авиабазу Фэрфорд в Великобритании еще два стратегических бомбардировщика В-52Н, способных нести ядерное оружие, свидетельствуют данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации.

По их сведениям, два В-52Н уже вылетели с авиабазы Уайтмен в американском штате Миссури. Ожидается, что после трансатлантического перелета в 11:40 мск они совершат посадку в Великобритании.

С учетом пополнения общее количество стратегических бомбардировщиков, прибывших для участия в учениях на Балтике вблизи российских границ, достигнет восьми единиц.

Как сообщалось, на прошлой и нынешней неделе на авиабазу Фэрфорд уже были переброшены три бомбардировщика В-52Н и три В-1В.

Во вторник один из В-52Н в ходе выполнения полета у границы Калининградской области на Балтике был перехвачен и сопровождался российским истребителем Су-27.

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Тэги: США, БОМБАРДИРОВЩИКИ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]