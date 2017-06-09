США наращивают группировку стратегической авиации в Европе

Пентагон перебрасывает на авиабазу Фэрфорд в Великобритании еще два стратегических бомбардировщика В-52Н, способных нести ядерное оружие, свидетельствуют данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации.

По их сведениям, два В-52Н уже вылетели с авиабазы Уайтмен в американском штате Миссури. Ожидается, что после трансатлантического перелета в 11:40 мск они совершат посадку в Великобритании.

С учетом пополнения общее количество стратегических бомбардировщиков, прибывших для участия в учениях на Балтике вблизи российских границ, достигнет восьми единиц.

Как сообщалось, на прошлой и нынешней неделе на авиабазу Фэрфорд уже были переброшены три бомбардировщика В-52Н и три В-1В.

Во вторник один из В-52Н в ходе выполнения полета у границы Калининградской области на Балтике был перехвачен и сопровождался российским истребителем Су-27.