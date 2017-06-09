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Регион 09.06.2017 12:32

Теракты в Тегеране усилят ненависть к США и Саудовской Аравии - аятолла Хаменеи

Террористические атаки в Тегеране лишь "усилят ненависть" к США и Саудовской Аравии, заявил в пятницу руководитель Исламской республики Иран аятолла Хаменеи.

"Подобные акты не дадут никакого другого результата кроме как усилят ненависть к администрации США и ее агентам в регионе, таким как Саудовская Аравия", - говорится в его письме с соболезнованиями семьям погибших в результате терактов.

Корпус Стражей Исламской революции обвинил Саудовскую Аравию в причастности к атакам. Однако Министерство информации и национальной безопасности Ирана не подтвердило этой версии.

"Мы не можем говорить о том, что Саудовская Аравия играла роль в этом террористическом инциденте", - заявил глава ведомства Махмуд Алави.

Вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана утром в среду. Затем произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни.

По последним данным, число жертв терактов достигло 17 человек. Это первые теракты, совершенные на территории Ирана, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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Тэги: ИРАН, АЯТОЛЛА, ТЕРАКТЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]