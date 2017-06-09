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СНГ 09.06.2017 12:49

Назарбаев заявил о необходимости обеспечить условия для участия в переговорах по Сирии в Астане для всех заинтересованных сторон

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости обеспечения условий для продолжения переговоров по межсирийскому урегулированию в Асатне.

"Казахстан на площадке "астанинского процесса" продолжает вносить свой вклад в переговорный процесс по урегулированию межсирийского кризиса. Важно обеспечить условия данных переговоров всех заинтересованных сторон", - сказал Н.Назарбаев на расширенном заседании совета глав государств - членов ШОС в Астане в пятницу.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]