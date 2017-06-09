Назарбаев заявил о необходимости обеспечить условия для участия в переговорах по Сирии в Астане для всех заинтересованных сторон

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости обеспечения условий для продолжения переговоров по межсирийскому урегулированию в Асатне.

"Казахстан на площадке "астанинского процесса" продолжает вносить свой вклад в переговорный процесс по урегулированию межсирийского кризиса. Важно обеспечить условия данных переговоров всех заинтересованных сторон", - сказал Н.Назарбаев на расширенном заседании совета глав государств - членов ШОС в Астане в пятницу.