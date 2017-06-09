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Дальнее зарубежье 09.06.2017 13:05

В США арестовали двух подозреваемых в причастности к "Хезболле"

Правоохранительные органы США арестовали двух натурализованных американцев, подозреваемых в поддержке и сотрудничестве с ливанской шиитской организацией "Хезболла", сообщил в пятницу телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление американских властей.

Согласно сообщению, 32-летний Али Курани и 37-летний Самер эль-Дебек были арестованы 1 июня по обвинению в исполнении поручений "Хезболлы" на территории США, Панамы и Таиланда.

Кроме того, среди обвинений - оказание материальной поддержки вооружению ливанского движения, а также прохождение военной подготовки в рядах "Хезболлы".

В случае, если суд признает их виновными, А.Курани и С.Эль-Дебек могут провести десятки лет в американских тюрьмах.

В США "Хезболла" признана террористической организацией.

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Тэги: США, ХЕЗБОЛЛА, ПОДДЕРЖКА, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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