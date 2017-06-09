Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9076 RUR   0.0299 GBR   2.1726 TRY   0.483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.64 Brent   47.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 31° Завтра 21° 29° 11 Июн 21° 29° 12 Июн 20° 27°

Финансы 09.06.2017 12:21

CDB исключен из числа членов ADIF

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) исключил Caspian Development Bank (CDB) из числа членов, отмечается в сообщении фонда.

«Банк CDB исключен из реестра членов фонда в связи с присоединением к AtaBank», - говорится в сообщении ADIF.

Таким образом, число банков, являющихся членами ADIF, сократилось до 31.

Как сообщалось ранее, 1 июня азербайджанские AtaBank и CDB заявили об успешном завершении процесса объединения, в результате чего совокупный капитал AtaBank вырос до 142,8 млн манатов, активы – до 607,3 млн манатов, портфель по срочным вкладам – до 222,7 млн манатов, кредитный портфель – до 546,1 млн манатов.

AtaBank создан в 1994 году.

Caspian Development Bank был создан в 1988 году. В декабре 2014 года в составе акционеров банка произошли изменения, в январе 2015 года банк сменил и название. Оба банка входили в Synergy Group.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ADIF, CDB, ИСКЛЮЧЕНИЕ


Похожие новости


Азербайджанский CDB стал членом ADIF

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]