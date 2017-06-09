CDB исключен из числа членов ADIF

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) исключил Caspian Development Bank (CDB) из числа членов, отмечается в сообщении фонда.
«Банк CDB исключен из реестра членов фонда в связи с присоединением к AtaBank», - говорится в сообщении ADIF.
Таким образом, число банков, являющихся членами ADIF, сократилось до 31.
Как сообщалось ранее, 1 июня азербайджанские AtaBank и CDB заявили об успешном завершении процесса объединения, в результате чего совокупный капитал AtaBank вырос до 142,8 млн манатов, активы – до 607,3 млн манатов, портфель по срочным вкладам – до 222,7 млн манатов, кредитный портфель – до 546,1 млн манатов.
AtaBank создан в 1994 году.
Caspian Development Bank был создан в 1988 году. В декабре 2014 года в составе акционеров банка произошли изменения, в январе 2015 года банк сменил и название. Оба банка входили в Synergy Group.
А.Ахундов
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