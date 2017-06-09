Мирная трансформация Афганистана в стабильное государство отвечает интересам Центральной Азии - Назарбаев

Казахстан выступает за укрепление стабильности в Афганистане и возобновление диалога по урегулированию ядерной проблемы в Северной Корее, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"В качествен непостоянного члена Совета Безопасности ООН в период 2017-2018 годы Казахстан приложит все усилия для решения региональных и глобальных конфликтов вместе с вами. Мы всецело поддерживаем усилия руководство Афганистана по укреплению внутриафганского политического диалога и мирной трансформации страны в стабильное, устойчиво развивающееся государство, что является в интересах всего нашего региона", - сказал Н.Назарбаев на заседании Совета глав государств ШОС в расширенном составе в пятницу в Астане.

Он также отметил, что Казахстан является последовательным приверженцем идеи ядерного разоружения и нераспространения. "В этой связи мы выступаем за скорейшее возобновление переговоров по урегулированию ядерной проблемы в Северной Корее", - сказал Н.Назарбаев.

"Сегодня мы являемся свидетелями роста эскалации, геополитической напряженности в некоторых регионах, прилегающих к ШОС. В этой связи принятие нашим Советом заявления глав государств-членов ШОС о совместном противостоянии международному терроризму является своевременных шагом", - отметил глава государства.