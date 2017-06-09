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СНГ 09.06.2017 13:14

Мирная трансформация Афганистана в стабильное государство отвечает интересам Центральной Азии - Назарбаев

Казахстан выступает за укрепление стабильности в Афганистане и возобновление диалога по урегулированию ядерной проблемы в Северной Корее, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"В качествен непостоянного члена Совета Безопасности ООН в период 2017-2018 годы Казахстан приложит все усилия для решения региональных и глобальных конфликтов вместе с вами. Мы всецело поддерживаем усилия руководство Афганистана по укреплению внутриафганского политического диалога и мирной трансформации страны в стабильное, устойчиво развивающееся государство, что является в интересах всего нашего региона", - сказал Н.Назарбаев на заседании Совета глав государств ШОС в расширенном составе в пятницу в Астане.

Он также отметил, что Казахстан является последовательным приверженцем идеи ядерного разоружения и нераспространения. "В этой связи мы выступаем за скорейшее возобновление переговоров по урегулированию ядерной проблемы в Северной Корее", - сказал Н.Назарбаев.

"Сегодня мы являемся свидетелями роста эскалации, геополитической напряженности в некоторых регионах, прилегающих к ШОС. В этой связи принятие нашим Советом заявления глав государств-членов ШОС о совместном противостоянии международному терроризму является своевременных шагом", - отметил глава государства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ШОС, НАЗАРБАЕВ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]