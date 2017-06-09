Спецкомиссия приступила к изучению состояния «Мемориального комплекса геноцида» в Губе

Комиссия по изучению состояния «Мемориального комплекса геноцида», расположенного в Губинском районе, приступила к изучению его состояния.
В этой связи, члены комиссии, во главе с помощником президента по общественно-политическим вопросам, завотделом Али Гасановым прибыли в пятницу в Губу, где состоится ее первое заседание.
Как сообщалось ранее, глава администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев по поручению президента Ильхама Алиева подписал распоряжение о создании соответствующей комиссии.
Комиссии надлежит в месячный срок изучить, подготовить предложения и представить их в Администрацию президента с целью предотвращения гниения человеческих останков, находящихся на открытом воздухе на территории комплекса, эрозии почвы и активности оползней, участившихся в последнее время.
Ф.Исазаде
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