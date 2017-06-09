МИД Турции назвал ошибкой референдум в Иракском Курдистане

МИД Турции подверг критике решение властей Иракского Курдистана организовать референдум о независимости от центрального правительства Ирака, сообщил в пятницу курдский спутниковый телеканал "Рудау" со ссылкой на заявление министерства.

По данным "Рудау", МИД Турции назвал это решение "серьезной ошибкой". В МИД отметили, что данное решение идет вразрез с турецкой политикой в отношении Ирака, которая предусматривает территориальную целостность Ирака.

Кроме того, МИД Турции направил властям Ирака и Иракского Курдистана, а также ряду ведущих стран письменное уведомление со своими опасениями.

В минувшую среду власти Иракского Курдистана объявили о решении провести 25 сентября референдум о независимости от Багдада.

Накануне официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что референдум отвлечет внимание от важных вопросов, в том числе, от борьбы с группировкой "Исламское государство".

Госдепартамент призвал курдские власти "взаимодействовать с правительством Ирака по всему спектру важных вопросов, включая будущие отношения между Багдадом и Эрбилем на основе иракской конституции".