МИД Турции назвал ошибкой референдум в Иракском Курдистане

МИД Турции подверг критике решение властей Иракского Курдистана организовать референдум о независимости от центрального правительства Ирака, сообщил в пятницу курдский спутниковый телеканал "Рудау" со ссылкой на заявление министерства.
По данным "Рудау", МИД Турции назвал это решение "серьезной ошибкой". В МИД отметили, что данное решение идет вразрез с турецкой политикой в отношении Ирака, которая предусматривает территориальную целостность Ирака.
Кроме того, МИД Турции направил властям Ирака и Иракского Курдистана, а также ряду ведущих стран письменное уведомление со своими опасениями.
В минувшую среду власти Иракского Курдистана объявили о решении провести 25 сентября референдум о независимости от Багдада.
Накануне официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что референдум отвлечет внимание от важных вопросов, в том числе, от борьбы с группировкой "Исламское государство".
Госдепартамент призвал курдские власти "взаимодействовать с правительством Ирака по всему спектру важных вопросов, включая будущие отношения между Багдадом и Эрбилем на основе иракской конституции".
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