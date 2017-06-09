Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9076 RUR   0.0299 GBR   2.1726 TRY   0.483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.64 Brent   47.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 31° Завтра 21° 29° 11 Июн 21° 29° 12 Июн 20° 27°

Регион 09.06.2017 13:25

МИД Турции назвал ошибкой референдум в Иракском Курдистане

МИД Турции подверг критике решение властей Иракского Курдистана организовать референдум о независимости от центрального правительства Ирака, сообщил в пятницу курдский спутниковый телеканал "Рудау" со ссылкой на заявление министерства.

По данным "Рудау", МИД Турции назвал это решение "серьезной ошибкой". В МИД отметили, что данное решение идет вразрез с турецкой политикой в отношении Ирака, которая предусматривает территориальную целостность Ирака.

Кроме того, МИД Турции направил властям Ирака и Иракского Курдистана, а также ряду ведущих стран письменное уведомление со своими опасениями.

В минувшую среду власти Иракского Курдистана объявили о решении провести 25 сентября референдум о независимости от Багдада.

Накануне официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что референдум отвлечет внимание от важных вопросов, в том числе, от борьбы с группировкой "Исламское государство".

Госдепартамент призвал курдские власти "взаимодействовать с правительством Ирака по всему спектру важных вопросов, включая будущие отношения между Багдадом и Эрбилем на основе иракской конституции".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, КУРДИСТАН, РЕФЕРЕНДУМ, ПОЗИЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]