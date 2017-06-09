Google испытала систему регулировки движения беспилотников

Руководители проекта Google под названием Project Wing, посвященного разработке технологий для коммерческих беспилотников, объявили о проведении успешных испытаний системы слежения за воздушным трафиком дронов.

Как сообщает BBC, проект принял участие в ряде национальных испытаний, организованных NASA и Федеральным управлением гражданской авиации США.

Целью этих испытаний было исследование того, как управлять растущим числом беспилотных авиационных систем в воздушном пространстве. Project Wing продемонстрировал на них свою систему управления воздушным трафиком.

Вызов для системы состоял в том, что три беспилотника Project Wing, управляемые лишь одним оператором, выполняли задания одновременно и на той же территории, что и два дрона компании Intel и дрон Virginia Tech Mid-Atlantic Aviation Partnership.

Система показала, что может успешно быть "диспетчером" для нескольких беспилотников разного вида и подбирать для них безопасные маршруты по воздуху, избегая столкновения, чего раньше удавалось достичь лишь вручную управляя каждым дроном.

"Это важный шаг, который открывает нам дверь в будущее, где множество беспилотников могут делить одно и то же воздушное пространство между собой. Это позволит одному оператору - человеку или организации - управлять рядом дронов одновременно", - отметил один из руководителей Project Wing Джеймс Берджесс.

Он выделил три главные составляющие системы регулирования воздушного траффика от Project Wing: планирование маршрутов для беспилотников в режиме реального времени; оповещение операторов обо всем непредвиденном, что происходит с дроном, а также учитывание закрытых и помеченных как опасные Федеральным управлением гражданской авиации США территорий.

"Скорее всего, через несколько лет Wing и другие компании будут иметь целые воздушные флоты, состоящие из тысяч беспилотных систем, совершающих полеты в любое время суток, - считает Дж.Берджесс. - Поэтому нам пригодятся системы, которые смогут оперативно уводить беспилотники в сторону не только от других дронов, но и от пассажирских судов, зданий, деталей рельефа, погодных явлений и особых мероприятий".

Google X - подразделение холдинга Alphabet, отвечающее за Project Wing, - запустило проект еще в 2012 году, но до 2014 года держала его в секрете. В августе 2016 года Белый дом объявил о том, что Project Wing получил разрешение на проведение первых испытаний дронов.