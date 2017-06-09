Юнкер призвал к увеличению усилий ЕС в области обороны

Евросоюз не может больше использовать свое уважение к НАТО в качестве удобного алиби, чтобы оспаривать необходимость наращивания собственных усилий Европы в области обороны, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Чувствовать себя в безопасности в своем собственном доме - это одно из самых основополагающих и всеобщих прав. Наш союз должен обеспечить это", - сказал глава Европейской комиссии, выступая в пятницу в Праге на конференции высокого уровня по вопросам обороны и безопасности.

Его выступление транслировала телеслужба Евросоюза.

"Одна только мягкая сила недостаточна во все более милитаризированном мире. Нужна заслуживающая доверия оборонная политика ЕС", - подчеркнул Ж.-К.Юнкер.

По его словам, весь ЕС в целом тратит на оборону вдвое меньше, чем Соединенные Штаты, но даже при этом он добивается только 15% эффективности своих оборонных расходов. Председатель Еврокомиссии считает, что настало время "разбудить Спящую красавицу Лиссабонского договора - постоянное структурированное сотрудничество (в области обороны - ИФ), или PESCO".

Ж.-К.Юнкер отметил, что этот призыв, с которым он обращается, звучит "не только ради "Европы обороны", он также ради обороны Европы".