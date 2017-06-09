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Дальнее зарубежье 09.06.2017 13:47

Юнкер призвал к увеличению усилий ЕС в области обороны

Евросоюз не может больше использовать свое уважение к НАТО в качестве удобного алиби, чтобы оспаривать необходимость наращивания собственных усилий Европы в области обороны, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Чувствовать себя в безопасности в своем собственном доме - это одно из самых основополагающих и всеобщих прав. Наш союз должен обеспечить это", - сказал глава Европейской комиссии, выступая в пятницу в Праге на конференции высокого уровня по вопросам обороны и безопасности.

Его выступление транслировала телеслужба Евросоюза.

"Одна только мягкая сила недостаточна во все более милитаризированном мире. Нужна заслуживающая доверия оборонная политика ЕС", - подчеркнул Ж.-К.Юнкер.

По его словам, весь ЕС в целом тратит на оборону вдвое меньше, чем Соединенные Штаты, но даже при этом он добивается только 15% эффективности своих оборонных расходов. Председатель Еврокомиссии считает, что настало время "разбудить Спящую красавицу Лиссабонского договора - постоянное структурированное сотрудничество (в области обороны - ИФ), или PESCO".

Ж.-К.Юнкер отметил, что этот призыв, с которым он обращается, звучит "не только ради "Европы обороны", он также ради обороны Европы".

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Тэги: ЕС, ОБОРОНА, ЮНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]