Республика Корея не намерена вносить серьезных изменений в процесс размещения в стране ПРО THAAD, заявляют в Сеуле

Южная Корея не собирается менять договоренностей с США так, чтобы это существенно повлияло на процесс развертывания американской системы ПРО THAAD в стране, заявил в пятницу журналистам глава южнокорейского Совета национальной безопасности Чон Ын Ён.
"Правительство не намерено предпринимать фундаментальных изменений в (планах - ИФ), которые предусматривались условиями альянса Республики Корея и США", - приводят его слова местные СМИ.
"Размещение THAAD стало решением, принятым для защиты Южной Кореи и войск США в Южной Корее от растущих угроз со стороны КНДР, и мы не собираемся с легкостью принимать решение только потому, что у нас сменилось правительство. Кроме того, мы продолжим тесные консультации с США", - добавил он.
На этой неделе южнокорейские власти заявили о том, что намерены приостановить процесс развертывания дополнительных четырех установок ПРО THAAD, пока не будет дана оценка воздействию этих систем ПРО на местную экологию.
В свою очередь, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее обещал оценить решение о размещении THAAD, которое приняло предыдущее правительство Южной Кореи. Мун Чжэ Ин при этом заявлял, что развертывание THAAD началось чересчур поспешно, без получения одобрения парламента Южной Кореи и без оценки влияния на экологию региона.
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