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Дальнее зарубежье 09.06.2017 14:17

Республика Корея не намерена вносить серьезных изменений в процесс размещения в стране ПРО THAAD, заявляют в Сеуле

Южная Корея не собирается менять договоренностей с США так, чтобы это существенно повлияло на процесс развертывания американской системы ПРО THAAD в стране, заявил в пятницу журналистам глава южнокорейского Совета национальной безопасности Чон Ын Ён.

"Правительство не намерено предпринимать фундаментальных изменений в (планах - ИФ), которые предусматривались условиями альянса Республики Корея и США", - приводят его слова местные СМИ.

"Размещение THAAD стало решением, принятым для защиты Южной Кореи и войск США в Южной Корее от растущих угроз со стороны КНДР, и мы не собираемся с легкостью принимать решение только потому, что у нас сменилось правительство. Кроме того, мы продолжим тесные консультации с США", - добавил он.

На этой неделе южнокорейские власти заявили о том, что намерены приостановить процесс развертывания дополнительных четырех установок ПРО THAAD, пока не будет дана оценка воздействию этих систем ПРО на местную экологию.

В свою очередь, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее обещал оценить решение о размещении THAAD, которое приняло предыдущее правительство Южной Кореи. Мун Чжэ Ин при этом заявлял, что развертывание THAAD началось чересчур поспешно, без получения одобрения парламента Южной Кореи и без оценки влияния на экологию региона.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРО, РАЗВЕРТЫВАНИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]