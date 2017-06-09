Полиция Эстонии во время председательства страны в ЕС ужесточит меры безопасности

Полиция Эстонии в связи с председательством в Совете Европейского союза усилит контроль в морских портах и Таллинском аэропорту.

Как сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе департамента полиции и пограничной охраны (PPA), жителей и гостей Эстонии просят проверить срок действия своих рейсовых документов и, отправляясь в поездку, иметь при себе паспорт или ID-карту.

"Для того, чтобы проверки проходили плавно, важно, чтобы как у отбывающих, так у прибывающих пассажиров при себе имелся бы действующий рейсовый документ, паспорт или ID-карта. Для того, чтобы выехать в соседнюю страну, одного водительского удостоверения недостаточно", - сообщил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской (Pohja) префектуры Иво Утсар (Ivo Utsar).

В департаменте также рекомендовали пассажирам заранее побеспокоиться о своем багаже, если в нем перевозятся предметы, на которые требуется наличие специального разрешение при перевозке.

Эстония возглавит Совет Европейского союза с 1 июля по 31 декабря 2017 года.