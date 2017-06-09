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Дальнее зарубежье 09.06.2017 14:04

Полиция Эстонии во время председательства страны в ЕС ужесточит меры безопасности

Полиция Эстонии в связи с председательством в Совете Европейского союза усилит контроль в морских портах и Таллинском аэропорту.

Как сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе департамента полиции и пограничной охраны (PPA), жителей и гостей Эстонии просят проверить срок действия своих рейсовых документов и, отправляясь в поездку, иметь при себе паспорт или ID-карту.

"Для того, чтобы проверки проходили плавно, важно, чтобы как у отбывающих, так у прибывающих пассажиров при себе имелся бы действующий рейсовый документ, паспорт или ID-карта. Для того, чтобы выехать в соседнюю страну, одного водительского удостоверения недостаточно", - сообщил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской (Pohja) префектуры Иво Утсар (Ivo Utsar).

В департаменте также рекомендовали пассажирам заранее побеспокоиться о своем багаже, если в нем перевозятся предметы, на которые требуется наличие специального разрешение при перевозке.

Эстония возглавит Совет Европейского союза с 1 июля по 31 декабря 2017 года.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЕС, ТАЛЛИН, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]