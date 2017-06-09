Наделить антитеррористическую структуру ШОС правом мониторинга информационного пространства предлагает глава Узбекистана

Региональная антитеррористическая структура ШОС должна получить полномочия по организации мониторинга возникающих угроз в информационном пространстве, считает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Сегодня международные террористические группы и деструктивные силы все более активно применяют в своей деятельности информационные технологии, агрессивно используют их для "зомбирования" нашей молодежи, распространения идеологии насилия", - сказал Ш.Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС в расширенном составе в пятницу в Астане.

"Предлагаем внести изменения учредительные документы и наделить региональную антитеррористическую структуру ШОС полномочиями по организации системы мониторинга возникающих угроз в глобальном информационном пространстве", - сказал глава Узбекистана.

По его мнению, важно усилить конкретные совместные меры по недопущению вовлечения подрастающего поколения в деятельность различных террористических и радикальных структур.

"Считаем необходимым обратить особое внимание на просвещение, духовное и нравственное воспитание молодежи, формирование у нее стремления к знаниям и самосовершенствованию. Полагаем также важным содействовать широкому разъяснению истинных ценностей ислама, который призывал и призывает к добру, миру и толерантности", - сказал Ш.Мирзиёев.