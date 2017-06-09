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СНГ 09.06.2017 14:30

Наделить антитеррористическую структуру ШОС правом мониторинга информационного пространства предлагает глава Узбекистана

Региональная антитеррористическая структура ШОС должна получить полномочия по организации мониторинга возникающих угроз в информационном пространстве, считает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Сегодня международные террористические группы и деструктивные силы все более активно применяют в своей деятельности информационные технологии, агрессивно используют их для "зомбирования" нашей молодежи, распространения идеологии насилия", - сказал Ш.Мирзиёев на заседании Совета глав государств ШОС в расширенном составе в пятницу в Астане.

"Предлагаем внести изменения учредительные документы и наделить региональную антитеррористическую структуру ШОС полномочиями по организации системы мониторинга возникающих угроз в глобальном информационном пространстве", - сказал глава Узбекистана.

По его мнению, важно усилить конкретные совместные меры по недопущению вовлечения подрастающего поколения в деятельность различных террористических и радикальных структур.

"Считаем необходимым обратить особое внимание на просвещение, духовное и нравственное воспитание молодежи, формирование у нее стремления к знаниям и самосовершенствованию. Полагаем также важным содействовать широкому разъяснению истинных ценностей ислама, который призывал и призывает к добру, миру и толерантности", - сказал Ш.Мирзиёев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ШОС, УЗБЕКИСТАН, ИНФОБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]