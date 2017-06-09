В Азербайджане за рэкетирство задержан журналист

Служба государственной безопасности (СГБ) задержала главного редактора газеты и информационного сайта «İrevan Press» Азера Аббасова, сообщают азербайджанские СМИ.

Согласно информации, А.Аббасов обвиняется в рэкет-журналистике. Он был задержан по итогам проведенного расследования на основании заявлений, поступивших из регионов Азербайджана.

Отмечается, что информация об рэкет-журналистикой деятельности А.Аббасова распространялась в СМИ и раньше. Его задержание является продолжением оперативно-следственных мероприятий, проводимых СГБ по пресечению рэкет-журналистики.

Сабаильским районным судом в отношении А.Аббасова избрана мера пресечения в виде ареста.

Ф.Исазаде