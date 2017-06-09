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Внутренняя политика 09.06.2017 12:55

В Азербайджане за рэкетирство задержан журналист

Служба государственной безопасности (СГБ) задержала главного редактора газеты и информационного сайта «İrevan Press» Азера Аббасова, сообщают азербайджанские СМИ.

Согласно информации, А.Аббасов обвиняется в рэкет-журналистике. Он был задержан по итогам проведенного расследования на основании заявлений, поступивших из регионов Азербайджана.

Отмечается, что информация об рэкет-журналистикой деятельности А.Аббасова распространялась в СМИ и раньше. Его задержание является продолжением оперативно-следственных мероприятий, проводимых СГБ по пресечению рэкет-журналистики.

Сабаильским районным судом в отношении А.Аббасова избрана мера пресечения в виде ареста.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЖУРНАЛИСТ, РЭКЕТИРСТВО, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]