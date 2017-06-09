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СНГ 09.06.2017 14:48

Пакистан поддерживает усилия ШОС по борьбе с терроризмом - премьер

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф заявил о готовности страны укреплять сотрудничество в Шанхайской организации сотрудничества.

"Пакистан благодарен членам ШОС за неизменную поддержку процесса присоединения страны к организации", - заявил Н.Шариф, выступая в пятницу на проходящем в Астане заседании глав государств ШОС в расширенном составе.

"ШОС теперь является трансконтинентальной организацией, за последние годы ШОС стала якорем региональной стабильности. Рост организации станет краеугольным камнем экономики, даст мощную платформу для обеспечения мира, стабильности, экономического роста и процветания, а также предоставит возможности для борьбы с терроризмом, сокращения гонки вооружений, борьбы с эпидемиями и стихийными бедствиями", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что "Пакистан поддерживает усилия ШОС по борьбе с терроризмом и экстремизмом, прилагает усилия по борьбе с этими явлениями, и поэтому мы будет признательны организации за усиление безопасности в стране".

В ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Белоруссия, Монголия, Индия, Иран, Пакистан и Афганистан.

В июле 2015 года в ШОС была запущена процедура приема в организацию Индии и Пакистана. Планируется, что на саммите в Астане они станут полноправными членами организации.

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Тэги: ПАКИСТАН, ШОС, АНТИТЕРРОР, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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