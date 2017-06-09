Атамбаев призвал совершенствовать механизмы антитеррористического сотрудничества стран ШОС

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что вопросы обеспечения безопасности должны ключевыми в сотрудничестве между странами Шанхайской организации сотрудничества и призвал повышать эффективность работы Антитеррористической структуры организации.
"Вопросы сотрудничества между нашими странами в области безопасности должны оставаться ключевым направлением ШОС", - заявил А.Атамбаев, выступая в пятницу на заседании глав государств ШОС в Астане.
Он считает, что "задачи по поддержанию мира и стабильности в регионе, противодействие трем силам зла должны оставаться центре нашего первостепенного внимания, и в этом плане нужно совершенствовать механизмы сотрудничества между нашими государствами".
По словам А.Атамбаева, "продолжающаяся эскалация напряженности на Ближнем Востоке порождает рост терроризма, сепаратизма и экстремизма, незаконного оборота наркотиков и трансграничной организованной преступности".
"Серьезным вызовом для стран ШОС является сложная военно-политическая обстановка в Афганистане, серьезную обеспокоенность вызывают распространение идеологии радикального экстремизма, пропаганда и вербовка в ряды ИГИЛ и террористических организации граждан наших государств-членов ШОС", - отметил он.
"В этой связи нам надо повышать эффективность работы региональной антитеррористической структуры, я думаю, что принимаемая нами сегодня конвенция ШОС по противодействию терроризму тоже будет определенным вкладом в борьбу с терроризмом", - сказал А.Атамбаев
"На фоне нарастания вышеперечисленных факторов нестабильности очень повышается актуальность сотрудничества по укреплению доверия в приграничных районах. Нам надо превратить наши границы в пояс мира и дружбы, поэтому мы должны (. . .) взаимодействовать четко в соответствии с соглашением о сотрудничестве и взаимодействии государств - членов ШОС по пограничным вопросам", - сказал А.Атамабев.
Он также отметил, что "эффективное развитие торгово-экономического развития тоже будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе, потому что благосостояние народа, решение экономических проблем помогут остановить экспансию экстремистских идей, возникновение местных очагов нестабильности".
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