Группа сенаторов рекомендует Трампу не отдавать РФ арестованную в США недвижимость

Группа сенаторов призвала президента США не возвращать российской стороне ее арестованную в Америке недвижимость.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и три его коллеги-демократы - Кирстен Джиллибрэнд, Эми Клобушар и Крис Ван Холлен - направили соответствующее письмо главе государства.

"Возврат этих объектов под контроль России не оправдан, Это лишь упростит для Кремля проведение разведывательных операций на нашей территории и покажет, что он может избежать последствий своих действий. Мы решительно не рекомендуем этого делать", - говорится в послании, которое цитирует радиостанция "Голос Америки".

"Мы должны твердо стоять на своем и выступать единым фронтом, чтобы Россия и другие страны знали, что подобная агрессия не останется без последствий", - отметили авторы письма.

В самом конце прошлого года уходящий президент США Барак Обама ввел ряд новых санкций в отношении РФ. Из Соединенных Штатов были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. Кроме того, был закрыт доступ к загородным дачам постпредства России при ООН в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. В МИД РФ тогда заявили, что администрация президента США в нарушение международного права пошла на фактическую экспроприацию российской госсобственности. При этом Москва решила пока воздержаться от ответных мер.

Новая администрация Дональда Трампа пока тянет с решением вопроса о российской собственности, и эта проблема стала серьезным раздражителем в двусторонних отношениях.

Судьба собственности обсуждалась на консультациях заместителей глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Рябкова и Томаса Шэннона 8 мая в Нью-Йрке, но решения найдено не было.

Очередные консультации высокопоставленных дипломатов намечено провести до конца июня предположительно в Санкт-Петербурге.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США должны снять ограничительные меры с российской дипломатической недвижимости, в противном случае Москва примет аналогичные меры в отношении американской собственности в РФ.

"Если Вашингтон не возобновит дипломатический иммунитет нашей собственности, то ответ в отношении американских объектов в России будет зеркальным", - сказала М.Захарова журналистам.

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила позже в тот же день, что переговоры США и РФ по поводу российской дипломатической недвижимости продолжаются и объявлять о каких-то результатах рано.

"Я не готова объявить о каких-то договоренностях по поводу дач. Переговоры по этой теме продолжаются, и я полагаю, они будут идти и дальше", - сказала она в Вашингтоне.