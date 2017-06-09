Кот премьера Британии вышел к журналистам, в его блоге он назван единственным уверенным обитателем Даунинг-стрит

Официальный мышелов резиденции премьер-министра Соединенного Королевства на Даунинг-стрит кот Ларри вышел к журналистам, сообщили в пятницу британские СМИ, которые продемонстрировали в эфире соответствующие кадры.
Тем временем, на официальной странице кота в "Твиттере" появилось следующее сообщение: "Хотя бы один обитатель Даунинг-стрит выглядит сильно и уверенно".
Ранее от имени кота Ларри были опубликованы шутливые сообщения, в которых мышелов обратился к подданным Соединенного Королевства, уверяя их, что держит все под контролем.
"На данный момент существует большая вероятность того, что королеве придется попросить меня сформировать правительство", - написал кот в своем "Твиттере".
Ранее стало известно, что по результатам парламентских выборов, правительство Соединенного Королевства ждет "подвешенный парламент".
Это произошло потому, что Консервативной партии премьер-министра Терезы Мэй не удалось получить абсолютное большинство мест в парламенте - 326 мест из 650 в палате общин.
Пресс-служба премьер-министра сообщила, что Т.Мэй намерена в пятницу отправиться к королеве Елизавете II, чтобы просить у нее разрешения сформировать новый кабинет.
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