В иракском городе Мусайиб прогремел взрыв, не менее 20 жертв

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в иракском городе Мусайиб в 60 км к югу от Багдада, сообщают в пятницу арабские СМИ со ссылкой на МВД Ирака.

"Террорист-смертник подорвал себя на рынке города Мусайиб, что привело к 20 жертвам среди гражданского населения", - цитируют СМИ слова представителя МВД.

В свою очередь медики сообщают, что в результате взрыва в Мусайибе ранены 34 человека.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.