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Дальнее зарубежье 09.06.2017 15:03

В иракском городе Мусайиб прогремел взрыв, не менее 20 жертв

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в иракском городе Мусайиб в 60 км к югу от Багдада, сообщают в пятницу арабские СМИ со ссылкой на МВД Ирака.

"Террорист-смертник подорвал себя на рынке города Мусайиб, что привело к 20 жертвам среди гражданского населения", - цитируют СМИ слова представителя МВД.

В свою очередь медики сообщают, что в результате взрыва в Мусайибе ранены 34 человека.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.

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Тэги: ИРАК, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]