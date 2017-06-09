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Внешняя политика 09.06.2017 15:00

Глава МИД Эстонии совершит 12 июня визит в Азербайджан

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер посетит 12 июня с официальным визитом Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В рамках визита С.Миксер встретиться с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым», - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭСТОНИЯ, МИД-ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]