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Дальнее зарубежье 09.06.2017 17:08

Пхеньян подтвердил, что испытал 8 июня крылатую ракету нового типа, способную поразить любую группу кораблей

Пхеньян подтвердил, что провел испытания в четверг, 8 июня нового типа крылатой противокорабельной ракеты.

"Эта крылатая ракета нового типа способна поразить любую группу кораблей неприятеля", которые планируют атаковать Северную Корею, заявило в пятницу информационное агентство КНДР ЦТАК.

Лидер КНДР Ким Чен Ын следил за пусками ракет, которые "обнаружили и точно поразили" плавучие объекты в море, отмечает северокорейское агентство, которое цитирует информационное агентство Ассошиэйтед пресс.

Оно отмечает, что это уже четвертая новая ракетная система, которую Пхеньян испытал и обнародовал в этом году.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили со ссылкой на военных, что Северная Корея осуществила с восточного побережья пуск нескольких противокорабельных крылатых ракет, которые пролетели около 200 километров, прежде чем упасть в Японское море.

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Тэги: КНДР, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]