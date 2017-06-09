Пхеньян подтвердил, что испытал 8 июня крылатую ракету нового типа, способную поразить любую группу кораблей

Пхеньян подтвердил, что провел испытания в четверг, 8 июня нового типа крылатой противокорабельной ракеты.

"Эта крылатая ракета нового типа способна поразить любую группу кораблей неприятеля", которые планируют атаковать Северную Корею, заявило в пятницу информационное агентство КНДР ЦТАК.

Лидер КНДР Ким Чен Ын следил за пусками ракет, которые "обнаружили и точно поразили" плавучие объекты в море, отмечает северокорейское агентство, которое цитирует информационное агентство Ассошиэйтед пресс.

Оно отмечает, что это уже четвертая новая ракетная система, которую Пхеньян испытал и обнародовал в этом году.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили со ссылкой на военных, что Северная Корея осуществила с восточного побережья пуск нескольких противокорабельных крылатых ракет, которые пролетели около 200 километров, прежде чем упасть в Японское море.