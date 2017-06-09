Трамп: показания экс-директора ФБР Коми послужили полным оправданием для меня

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о том, что его полностью оправдывают показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми в американском сенате.

"Несмотря на такое большое количество неправдивых заявлений и лжи, полное и всецелое оправдание... и ОГО, Коми - источник утечек!", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в "Твиттере".

8 июня адвокат президента США заявил, что показания экс-главы ФБР Дж.Коми в сенате подтвердили, что президент США Дональд Трамп не пытался помешать расследованию о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы.

Выступая в сенате Д.Коми подтвердил, что не считает, что президент США Дональд Трамп призывал его отказаться от расследования о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы.

На слушаниях в сенате на вопрос о том, просил ли кто-либо из администрации США прекратить расследование по России, он ответил: "Нет".

Ранее Дж.Коми, уволенный Д.Трампом с поста директора ФБР, утверждал, что президент якобы просил его выразить преданность, на что тот ответил, что готов лишь честно выполнять свою работу. Также он сообщил, что однажды попросил друга передать данные о его разговоре с Д.Трампом в СМИ. Дж.Коми объяснил свое поведение тем, что был обеспокоен высказываниями президента.