Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9076 RUR   0.0299 GBR   2.1726 TRY   0.483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.64 Brent   47.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 31° Завтра 21° 29° 11 Июн 21° 29° 12 Июн 20° 27°

ТЭК 09.06.2017 15:21

Нефть дорожает в пятницу, но завершает неделю падением на данных о росте запасов в США

Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются в ходе торгов в пятницу, но завершают неделю резким падением после новости о неожиданном росте запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 поднялась на $0,04 (0,08%) - до $47,9 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,06 (0,13%) - до $45,7 за баррель.

С начала недели оба контракта подешевели примерно на 4%.

Как стало известно в среду, на минувшей неделе запасы нефти в США выросли впервые за 9 недель, и это произошло вопреки прогнозам. На этой новости нефтяные котировки рухнули на 4-5%, а также завершили умеренным снижением сессию в четверг.

Данные усугубили опасения в том, что избыток предложения топлива на рынке продлится дольше, чем ожидалось, несмотря на меры ОПЕК по снижению добычи.

Об опасениях инвесторов сигнализирует возвращение ситуации, которая именуется контанго, когда контракты на поставку топлива в более поздние месяцы стоят больше, чем в более ранние. На 14:20 МСК такая ситуация наблюдается в случае всех фьючерсов на нефть WTI вплоть до мая 2018 года.

"Я все еще верю, что рост запасов был единовременным явлением, и теперь стоит подождать до следующей среды, чтобы понять, была это аномалия или изменение тренда", - говорит аналитик UBS Джованни Стауново.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


Похожие новости


UBS снизил прогноз цен на нефть на 2017-2018 годы Цены на нефть стабильны в пятницу на минимальном уровне за месяц, Brent у $47,9 за баррель Нефть слабо восстанавливается после обвала накануне, Brent торгуется у $48,4 за баррель Цены на нефть стабильны после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $50,09 за баррель Нефть подешевела до минимума за три недели в ожидании данных о добыче в США Нефть растет из-за роста напряженности вокруг Катара, Brent подорожала до $50,58 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]