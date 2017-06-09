Нефть дорожает в пятницу, но завершает неделю падением на данных о росте запасов в США

Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются в ходе торгов в пятницу, но завершают неделю резким падением после новости о неожиданном росте запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 поднялась на $0,04 (0,08%) - до $47,9 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,06 (0,13%) - до $45,7 за баррель.

С начала недели оба контракта подешевели примерно на 4%.

Как стало известно в среду, на минувшей неделе запасы нефти в США выросли впервые за 9 недель, и это произошло вопреки прогнозам. На этой новости нефтяные котировки рухнули на 4-5%, а также завершили умеренным снижением сессию в четверг.

Данные усугубили опасения в том, что избыток предложения топлива на рынке продлится дольше, чем ожидалось, несмотря на меры ОПЕК по снижению добычи.

Об опасениях инвесторов сигнализирует возвращение ситуации, которая именуется контанго, когда контракты на поставку топлива в более поздние месяцы стоят больше, чем в более ранние. На 14:20 МСК такая ситуация наблюдается в случае всех фьючерсов на нефть WTI вплоть до мая 2018 года.

"Я все еще верю, что рост запасов был единовременным явлением, и теперь стоит подождать до следующей среды, чтобы понять, была это аномалия или изменение тренда", - говорит аналитик UBS Джованни Стауново.