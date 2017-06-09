ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 12 июня планирует привлечь 150 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 12 июня 2017 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 150 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 12 июня проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 150 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.
Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен в 12,01%-14,99%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Н.Аббасова
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