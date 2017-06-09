Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9076 RUR   0.0299 GBR   2.1726 TRY   0.483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.64 Brent   47.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 31° Завтра 21° 29° 11 Июн 21° 29° 12 Июн 20° 27°

Регион 09.06.2017 15:35

Двое военных и мирный житель пострадали на юго-востоке Турции при взрыве

Не менее трех человек получили ранения в пятницу в провинции Батман на юго-востоке Турции в результат взрыва бомбы в автомобиле, сообщает сайт турецкой газеты "Хюрриет".

Двое пострадавших - турецкие военнослужащие, а еще один - мирный житель.

По данным газеты, к взрыву причастны боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Целью взрыва был местный военный пост, добавляет издание.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


Глава МВД Турции назвал терактом вчерашний взрыв в Диярбакыре При взрыве бомбы на юго-востоке Турции погибли восемь человек, более 100 ранены - премьер Двух обожженных при взрыве газа в Азербайджане транспортировали на лечение в Турцию Взрыв раздался у здания полиции на юго-востоке Турции - СМИ Взрыв на сирийско-турецкой границе привел к гибели минимум 20 человек - СМИ Сильный взрыв прогремел на востоке Турции, есть пострадавшие

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]