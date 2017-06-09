Двое военных и мирный житель пострадали на юго-востоке Турции при взрыве

Не менее трех человек получили ранения в пятницу в провинции Батман на юго-востоке Турции в результат взрыва бомбы в автомобиле, сообщает сайт турецкой газеты "Хюрриет".

Двое пострадавших - турецкие военнослужащие, а еще один - мирный житель.

По данным газеты, к взрыву причастны боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Целью взрыва был местный военный пост, добавляет издание.