Международный конкурс «Кубок моря - 2017» пройдет в августе в водах Азербайджан - Минобороны

Военно-морские силы Азербайджана, России и Казахстана провели в пятницу в Баку конференцию по планированию международного конкурса «Кубок моря - 2017», сообщает пресс-служба азербайджанского Министерства обороны.
«ВМС Азербайджана, России и Казахстана провели конференцию по планированию международного конкурса «Кубок моря - 2017», который состоится в августе 2017 года в территориальных водах Азербайджана», - отмечается в сообщении.
Отмечается, что в ходе конференции был обсужден порядок проведения конкурса, вопросы безопасности, а также социально-культурные мероприятия, которые будут организованы во время состязаний.
«Участники конференции также осмотрели учебно-образовательный комплекс, где будет проведен конкурс. По итогам конференции был подписан протокол»,- сообщает Минобороны.
Ф.Исазаде
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