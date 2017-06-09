Международный конкурс «Кубок моря - 2017» пройдет в августе в водах Азербайджан - Минобороны

Военно-морские силы Азербайджана, России и Казахстана провели в пятницу в Баку конференцию по планированию международного конкурса «Кубок моря - 2017», сообщает пресс-служба азербайджанского Министерства обороны.

«ВМС Азербайджана, России и Казахстана провели конференцию по планированию международного конкурса «Кубок моря - 2017», который состоится в августе 2017 года в территориальных водах Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в ходе конференции был обсужден порядок проведения конкурса, вопросы безопасности, а также социально-культурные мероприятия, которые будут организованы во время состязаний.

«Участники конференции также осмотрели учебно-образовательный комплекс, где будет проведен конкурс. По итогам конференции был подписан протокол»,- сообщает Минобороны.

Ф.Исазаде