Президент Монголии на встрече с Путиным назвал хорошими российско-монгольские отношения

Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж по-русски рассказал лидеру РФ Владимиру Путину об отношениях Москвы и Улан-Батора, отметив их экономическую составляющую.

"С Россией хорошие отношения, из России хорошие инвестиции", - сказал Ц.Элбэгдорж на встрече с В.Путиным в пятницу "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

По словам монгольского лидера, отношения с Россией являются самым важным вопросом в международной повестке для Монголии.

В свою очередь, как заявил В.Путин, он был рад отдельно приветствовать монгольского коллегу.