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СНГ 09.06.2017 17:42

Госдума назначила Эльвиру Набиуллину на должность председателя ЦБ на новый срок

Госдума на заседании в пятницу назначила Эльвиру Набиуллину на должность председателя Банка России, новый срок полномочий начнется 24 июня.

За назначение проголосовало 360 депутатов, против - 5 депутатов, один воздержался.

Кандидатура Э.Набиуллиной была представлена президентом России Владимиром Путиным.

Э.Набиуллина занимает пост председателя Банка России с июня 2013 года. Действующий срок ее полномочий во главе ЦБ подходит к концу в конце июня 2017 года. По российскому законодательству, срок полномочий председателя Банка России составляет 5 лет.

Согласно закону о ЦБ, председатель Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов.

Э.Набиуллина родилась в 1963 году в Уфе (Башкирская АССР). Окончила экономический факультет МГУ по специальности "экономист" (1986), аспирантуру МГУ (кафедра истории народного хозяйства и экономических учений) и защитила кандидатскую диссертацию (1990).

В 1991 году стала главным специалистом дирекции постоянного комитета правления Научно-промышленного союза СССР (предшественника РСПП) по вопросам экономической реформы. В 1992-1994 годах была главным специалистом, консультантом дирекции РСПП по вопросам экономической политики, советником Экспертного института РСПП.

С 1994 года работала в министерстве экономики РФ. В 1997-1998 годах - заместитель министра экономики России.

В 1998-2000 годах - заместитель председателя правления Промторгбанка, исполнительный директор Евроазиатской рейтинговой службы, вице-президент фонда "Центр стратегических разработок".

С 2000 года - первый замминистра экономического развития и торговли России.

В 2003 году возглавила Центр стратегических разработок.

С 2005 года является руководителем Экспертного совета Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в "Группе восьми" в 2006 году, руководитель исследовательской группы Центра стратегических разработок.

С 24 сентября 2007 года по 7 мая 2008 года - министр экономического развития и торговли России.

С 12 мая 2008 года стала главой Минэкономразвития РФ, с этого же года член совета директоров ОАО "Газпром".

С 2010 года - член правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, член попечительского совета Фонда "Сколково".

С 22 мая 2012 года - помощник президента РФ, курировала экономические вопросы.

С июня 2013 года является председателем Центрального банка Российской Федерации.

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Тэги: РОССИЯ, ЦБ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ГОСДУМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]