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09.06.2017 17:17

В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка «Россия сегодня»

9 июня с.г., в преддверии Дня России, в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка «Россия сегодня». В нее вошли фотографии из фондов Россотрудничества, которые рассказывают о природных красотах, народных традициях, архитектуре, достижениях и историческом наследии России.


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]