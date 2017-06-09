В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка «Россия сегодня»

9 июня с.г., в преддверии Дня России, в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка «Россия сегодня». В нее вошли фотографии из фондов Россотрудничества, которые рассказывают о природных красотах, народных традициях, архитектуре, достижениях и историческом наследии России.
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Литва оценивает Nord Stream 2 как политический проект, будет настаивать на его блокировании
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»