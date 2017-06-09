В ЕС заявляют о готовности к переговорам по Brexit

Координатор от ЕС переговоров по выходу Великобритании из Европейского союза Мишель Барнье и его команда находятся в стадии готовности и ждут сигнала из Лондона, заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн.

Отвечая на вопрос о возникшей после парламентских выборов в Великобритании неопределенности вокруг переговоров о Brexit, пресс-секретарь ЕК тем самым повторил сделанное ранее в Праге заявление председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, который принимал участие в проходившей в Чехии конференции высокого уровня по вопросам безопасности.

"Это на ответственности Лондона. Это им прояснять ситуацию и начинать этот процесс, к которому, как я сказал, мы готовы", - отметил А.Винтерштейн.

Несколько недель назад со ссылкой на М.Барнье была распространена информация о том, что переговоры могут начаться 19 июня. Теперь эту дату в Брюсселе не берутся подтверждать, и председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил в пятницу в своем "Твиттере": "Мы не знаем, когда начнутся переговоры по Brexit. Мы знаем, когда они должны закончиться. Сделайте все возможное, чтобы избежать (ситуации - ИФ) "отсутствия соглашения" в результате "отсутствия переговоров".

И позднее в поздравительном письме премьер-министру Терезе Мэй он написал: "Наша общая ответственность и неотложная задача теперь состоят в том, чтобы провести переговоры о выходе Великобритании из Европейского союза в наилучшем духе, обеспечив наименее разрушительный выход для наших граждан, предприятий и стран после марта 2019 года".