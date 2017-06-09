В ЕС заявляют о готовности к переговорам по Brexit

Координатор от ЕС переговоров по выходу Великобритании из Европейского союза Мишель Барнье и его команда находятся в стадии готовности и ждут сигнала из Лондона, заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн.
Отвечая на вопрос о возникшей после парламентских выборов в Великобритании неопределенности вокруг переговоров о Brexit, пресс-секретарь ЕК тем самым повторил сделанное ранее в Праге заявление председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, который принимал участие в проходившей в Чехии конференции высокого уровня по вопросам безопасности.
"Это на ответственности Лондона. Это им прояснять ситуацию и начинать этот процесс, к которому, как я сказал, мы готовы", - отметил А.Винтерштейн.
Несколько недель назад со ссылкой на М.Барнье была распространена информация о том, что переговоры могут начаться 19 июня. Теперь эту дату в Брюсселе не берутся подтверждать, и председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил в пятницу в своем "Твиттере": "Мы не знаем, когда начнутся переговоры по Brexit. Мы знаем, когда они должны закончиться. Сделайте все возможное, чтобы избежать (ситуации - ИФ) "отсутствия соглашения" в результате "отсутствия переговоров".
И позднее в поздравительном письме премьер-министру Терезе Мэй он написал: "Наша общая ответственность и неотложная задача теперь состоят в том, чтобы провести переговоры о выходе Великобритании из Европейского союза в наилучшем духе, обеспечив наименее разрушительный выход для наших граждан, предприятий и стран после марта 2019 года".
Эрдоган выразил соболезнования в связи с кончиной министра энергетики Азербайджана
Туркменистан намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном - Бердымухаметов
Международный конкурс «Кубок моря - 2017» пройдет в августе в водах Азербайджан - Минобороны
Литва оценивает Nord Stream 2 как политический проект, будет настаивать на его блокировании
В Варшаве в конце июня пройдет бизнес-форум Польша-Азербайджан
ВБ представил Азербайджану исследование сельскохозяйственных рисков в стране
Президент Алиев отмечает роль скончавшегося главы Минэнерго в защите интересов Азербайджана и в реализации крупных энергопроектов
Кот премьера Британии вышел к журналистам, в его блоге он назван единственным уверенным обитателем Даунинг-стрит
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell получила награду «Самая быстрая мобильная сеть 2016» и запустила два новых продукта для пользователей мобильного интернета
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка «Россия сегодня»
Посол Мексики: «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Бакинской Высшей Школы Нефти»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»