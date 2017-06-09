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Внешняя политика 09.06.2017 17:22

Туркменистан намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном - Бердымухаметов

Президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухаметов отмечает развитие отношений между Ашхабадом и Баку в двустороннем и многостороннем формате.

«В настоящее время наши страны успешно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур», - подчеркнул Г.Бердымухаметов в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между сторонами

Текст поздравления опубликован на сайте азербайджанского лидера.

Президент Туркменистана подчеркнул, что двусторонние отношения с Азербайджаном развиваются по восходящей линии. «Динамично развиваются торгово-экономические отношения, чему способствует деятельность двусторонней межправкомиссии», - отметил он, подчеркнув также расширение сотрудничества в культурной, научной и образовательной областях.

Г.Бердымухаметов указал на готовность Туркменистана и впредь расширять политические, экономические и культурно-духовные связи с Азербайджаном.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]