Туркменистан намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном - Бердымухаметов

Президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухаметов отмечает развитие отношений между Ашхабадом и Баку в двустороннем и многостороннем формате.

«В настоящее время наши страны успешно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур», - подчеркнул Г.Бердымухаметов в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между сторонами

Текст поздравления опубликован на сайте азербайджанского лидера.

Президент Туркменистана подчеркнул, что двусторонние отношения с Азербайджаном развиваются по восходящей линии. «Динамично развиваются торгово-экономические отношения, чему способствует деятельность двусторонней межправкомиссии», - отметил он, подчеркнув также расширение сотрудничества в культурной, научной и образовательной областях.

Г.Бердымухаметов указал на готовность Туркменистана и впредь расширять политические, экономические и культурно-духовные связи с Азербайджаном.

Р.Бабаев