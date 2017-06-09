Президент Алиев отмечает роль скончавшегося главы Минэнерго в защите интересов Азербайджана и в реализации крупных энергопроектов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает роль министра энергетики Натига Алиева, скончавшегося 8 июня, в защите интересов государства.
«Н.Алиев долгие годы направлял свои знания и опыт на защиту интересов страны. Благодаря его высокому профессионализму и инициативам были подготовлены государственные программы и концепции развития, направленные на обеспечение энергетической безопасности страны, а его деятельность в их успешной реализации достойна похвалы», - отмечается в некрологе, подписанном в пятницу президентом Алиевым по случаю кончины главы Минэнерго.
И.Алиев также отметил заслуги Н.Алиева в успешной реализации нефтяной стратегии Азербайджана, начавшейся с подписания «Контракта Века» в 1994 году, а также в подписании новых нефтегазовых контрактов и в реализации проектов строительства нефтепроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, газопровода Баку –Тбилиси-Эрзерум и в целом в успехах, достигнутых страной в энергосфере.
«Н.Алиев также высказал достойные рекомендации по налаживанию сотрудничества в рамках проекта «Южного газового коридора», считающегося проектом глобальной энергетической безопасности, и по его своевременной реализации», - отмечается в некрологе.
Как сообщалось, глава Минэнерго в минувшие выходные был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Состояние Н.Алиева оценивалось как стабильно тяжелое. В понедельник министр отправился в Турцию для продолжения лечения в стамбульской клинике «Florence Nightingale», в пятницу было объявлено о кончине министра, несмотря на усилия врачей.
Прощание с главой Минэнерго состоится в субботу в полдень. Он будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.
Натиг Алиев родился 23 ноября 1947 года в Баку. В 1970 году окончил Азербайджанский нефтехимический институт им. М.Азизбекова по специальности горного инженера-геолога.
С 1993 года по 2005 год занимал должность президента Госнефтекомпании Азербайджана.
С 2005 по 2013гг занимал должность министра промышленности и энергетики Азербайджана. Распоряжением президента Азербайджана от 22 октября 2013 года был назначен на должность министра энергетики.
Н.Алиев является автором свыше 100 научных работ, статей, книг.
Н.Аббасова
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