В столице Казахстана начинается церемония открытия выставки ЭКСПО-2017

В столице Казахстана в пятницу вечером начинается официальная церемония открытия международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017".

В церемонии участвуют в главы государств и правительств, в том числе президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, России Владимир Путин, Киргизии Алмазбек Атамбаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Чехии Милош Земан, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.

Как ожидается, высокие гости осмотрят казахстанский павильон "Нур-Алем", далее для них состоится праздничная программа в Конгресс-центре, а в завершении - мультимедийное световое шоу и праздничный салют.

Для посетителей выставка откроется в субботу, 10 июня.

Выставка ЭКСПО впервые проводится на территории постсоветского пространства. Ее тематика - энергия будущего. В рамках события планируется привлечь внимание к решениям и технологиям, которые обеспечивают эффективное управление источниками энергии, снижения выбросов углекислого газа, использования альтернативных источников энергии, и другим.

Всего площадь выставочной территории составляет 25 га, площадь павильонов - более 120 тыс. квадратных метров. Основным объектом выставки является павильон "Нур-Алем". Он выполнен в сферической форме общей диаметром 80 метров. Тематическая концепция павильона представлена как "Музей Энергии Будущего", в котором будут продемонстрированы основные виды энергии - энергия космоса, солнца, биомасс, ветра, воды и кинетическая энергия. В основании сферы на площади 5 тыс. кв. м расположился национальный павильон Казахстана.

К проведению выставки Казахстан готовился почти два с половиной года. За этот период на левобережье Астаны был практически построен новый район с соответствующей инфраструктурой. Помимо выставочных павильонов возведены жилые дома для участников выставки, гостиничный комплекс, конгресс-холл, торгово-развлекательные центры. Кроме того, в столице были построены новый железнодорожный вокзальный комплекс "Нурлы жол", новый терминал аэропорта. Отрабатывались вопросы транспортной логистики, в результате чего открылись новые авиасообщения в Европу и Азию, запущены высокоскоростные поезда из Астаны во все регионы республики.

На протяжении всей выставки, которая продлится 93 дня, будут проводиться культурно-развлекательные мероприятия. Особым подарком для казахстанцев и гостей выставки станет специальное выступление Cirque du Soleil.

Участие в выставке подтвердили 115 стран и 22 международных организаций (ЮНЕСКО, ЮНИДО, Всемирный банк и другие).

В целом организаторы ЭКСПО ожидают более 2 млн посетителей и порядка 5 млн посещений.

В связи с проведением выставки в Казахстане предприняты усиленные меры безопасности. Только в Астане к охране общественного порядка привлечено более 9 тыс. сотрудников МВД, военнослужащих Нацгвардии, Минобороны, работников частных охранных структур.