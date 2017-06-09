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СНГ 09.06.2017 17:46

Пожар в Москве на складе Киевского вокзала унес жизни двух человек

Тела двух погибших были обнаружены после тушения пожара в складском помещении на Киевском вокзале, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"К сожалению, при разборе завалов после пожара в складском помещении на площади Киевского вокзала обнаружено два человека без признаков жизни", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что днем в пятницу в двухэтажном складском помещении по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 7 возник пожар. По данным МЧС, площадь пожара составила 100 кв. метров.

Осмотр сгоревшего складского помещения на Киевском вокзале продолжается, сообщила "Интерфаксу" представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Татьяна Морозова.

Она подтвердила, что в ходе осмотра части сгоревшего помещения обнаружены тела двух человек. "Но осмотр и разбор завалов продолжается. В связи с чем данные о пострадавших могут измениться", - сказала Т. Морозова.

По её словам, по факту гибели двух человек организована доследственная проверка. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]