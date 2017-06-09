Инфляция в Бразилии в мае замедлилась до минимума за 10 лет

Инфляция в Бразилии в мае 2017 года снизилась до минимального уровня за 10 лет, свидетельствуют данные статистического агентства IBGE.
Потребительские цены в стране в прошлом месяце увеличились на 3,6% в годовом выражении - это самый слабый рост с мая 2007 года и существенно ниже целевого показателя бразильского Центробанка, составляющего 4,5%. Инфляция замедлилась по итогам девятого месяца подряд, в апреле она составила 4,08%.
Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем в мае составил 0,31% против 0,14% в апреле.
Центробанк Бразилии 31 мая снизил ключевую процентную ставку (SELIC) в шестой раз с октября прошлого года, стремясь подтолкнуть экономику к росту. Ставка была уменьшена сразу на один процентный пункт - до 10,25% годовых.
ВВП Бразилии в первом квартале текущего года вырос на 1% по сравнению с предыдущим кварталом после снижения в течение предыдущих восьми кварталов.
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