Airbus прогнозирует удвоение мирового парка самолетов в ближайшие 20 лет

Европейский авиаконцерн Airbus обновил свой прогноз развития мировой индустрии воздушных перевозок до 2036 г.
По оценкам Airbus, в ближайшие 20 лет авиакомпаниям потребуется 34,170 тыс. новых пассажирских самолетов вместимостью от 100 кресел и 730 грузовых общей каталожной стоимостью $5,3 трлн. В результате к 2036 г. мировой парк воздушных судов удвоится почти до 40 тыс. единиц.
"В ближайшие 20 лет 41% всех поставленных самолетов придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 20% - на страны Европы и 16% - на Северную Америку. Ожидается, что средний класс практически удвоится до 5 млрд человек, что сделает полеты на самолетах доступными более широкому кругу путешественников, особенно в развивающихся странах", - говорится в сообщении Airbus.
Свой прогноз компания строит на ожиданиях роста пассажирских авиаперевозок в мире, которые "будут расти в среднем на 4,4% в год". "Главными драйверами роста авиаперевозок станут увеличение количества часто летающих пассажиров, рост благосостояния населения в развивающихся странах, развитие туризма, либерализация промышленности, меняющиеся бизнес-модели авиакомпаний. Пассажирские перевозки в Китае, Индии, других страны Азии, Латинской Америке будут расти самыми быстрыми темпами (5,8% в год), превышая практически в два раза данный показатель в странах Западной Европы и Северной Америке (3,2%)", - отмечает Airbus.
Около 70% спроса на новую технику придется на узкофюзеляжные самолеты (24,810 тыс. единиц каталожной стоимостью свыше $2,4 трлн), считают в Airbus. Потребность в широкофюзеляжных воздушных судах составит 10,100 тыс. единиц общей каталожной стоимостью $2,9 трлн.
При этом увеличение количества воздушных судов в эксплуатации приведет к увеличению спроса на летно-технический персонал. По прогнозу Airbus, в ближайшие 20 лет потребность в новых пилотах и техниках составит 530 тыс. и 550 тыс. человек соответственно.
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