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ТЭК 09.06.2017 19:58

Литва оценивает Nord Stream 2 как политический проект, будет настаивать на его блокировании

Президент Литвы Даля Грибаускайте в свете подготовки Брюсселя к переговорам с Москвой обещала помочь Украине в блокировании инициатив по расширению газопровода Nord Stream, сообщает BNS.

Украина, Польша и страны Балтии заявляют, что проект Nord Stream 2 усилит зависимость Евросоюза от газа "Газпрома". Газопровод также снизит значимость Украины как транзитной страны, а это нанесет удар по украинскому правительству.

Эти вопросы в пятницу в Харькове Д.Грибаускайте обсудила с президентом Украины Петром Порошенко. "Украина достаточно открыто просит помощи в блокировании различных вопросов, связанных с этим проектом, и мы, несомненно, делали это до сих пор, - сказала Д.Грибаускайте журналистам. - Мы относимся критически, и очевидно, что будем оценивать этот проект в большей степени как политический, чем как экономический", - сказала она.

Ранее в пятницу Еврокомиссия направила запрос Совету Европейского Союза на получение мандата на переговоры с РФ относительно ключевых моментов функционирования проекта Nord Stream 2.

Хотя любой наземный газопровод, в том числе и отводы от Nord Stream 2, полностью подпадает под регулирование ЕС и в том числе Третий энергопакет, морская часть магистрали, включая единственную точку входа в нее, находятся за пределами юрисдикции ЕС.

В качестве основных принципов для переговоров ЕК выдвигает условия прозрачности управления, недискриминационного установления тарифов, "соответствующий уровень недискриминационного доступа третьих лиц", уровень разграничения между видами деятельности по транспортировке и поставке, сообщил европейский регулятор.

ЕК хочет быть уверена, что в случае строительства Nord Stream 2 будет управляться на основе прозрачных и недискриминационных принципов с надлежащим уровнем нормативного надзора в соответствии с ключевыми принципами международного и европейского законодательства об энергетике.

Проектная компания Nord Stream 2 AG видит за инициативой Еврокомиссии о проведении переговоров с российской стороной о создании специального правового режима функционирования проекта, далеко идущие последствия, выходящие за рамки проекта.

В ответном заявлении Nord Stream 2 говорится: "Нет необходимости в международном соглашении между ЕС и Российской Федерацией о "Северном потоке 2". Уже существует всеобъемлющая правовая база, регулирующая Nord Stream 2 и другие приходящие трубопроводы. Нет никакого правового вакуума в противовес политически мотивированным утверждениям ЕК".

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Тэги: ЛИТВА, ГАЗОПРОВОД, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]