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Дальнее зарубежье 09.06.2017 20:09

Европейские страны отменят визовый режим для украинцев в ночь на 11 июня поэтапно из-за разницы во времени - СМИ

Европейские государства, которые должны отменить визовый режим для граждан Украины, сделают это в течение ночи на 11 июня в четыре этапа, а не одновременно, из-за разницы в часовых поясах, пишет "Европейская правда".

Первыми, с полуночи по киевскому времени, безвизовый режим откроют Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр.

В час ночи по Киеву границы для граждан Украины откроет подавляющее большинство государств-членов ЕС и Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Среди государств ЕС позже всего безвизовый режим заработает в Португалии - в два часа ночи по Киеву.

И, наконец, среди государств-членов Шенгенской зоны, находящихся за пределами ЕС, последней отменит визовый режим для украинцев Исландия - в три ночи по киевскому времени. В Рейкьявике в это время будет полночь.

После этого в перечне территорий, открывающих для украинцев безвизовый режим в ночь на 11 июня, останется только Гренландия, являющейся автономией Дании, но не частью ни ЕС, ни Шенгенской зоны, однако отменяющая визы вместе с материковой Данией. В портах Гренландии безвизовый режим заработает с трех часов ночи (восточное побережье) до шести утра (военная база Thule на западном побережье острова) по киевскому времени.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]