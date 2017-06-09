Европейские страны отменят визовый режим для украинцев в ночь на 11 июня поэтапно из-за разницы во времени - СМИ

Европейские государства, которые должны отменить визовый режим для граждан Украины, сделают это в течение ночи на 11 июня в четыре этапа, а не одновременно, из-за разницы в часовых поясах, пишет "Европейская правда".
Первыми, с полуночи по киевскому времени, безвизовый режим откроют Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр.
В час ночи по Киеву границы для граждан Украины откроет подавляющее большинство государств-членов ЕС и Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.
Среди государств ЕС позже всего безвизовый режим заработает в Португалии - в два часа ночи по Киеву.
И, наконец, среди государств-членов Шенгенской зоны, находящихся за пределами ЕС, последней отменит визовый режим для украинцев Исландия - в три ночи по киевскому времени. В Рейкьявике в это время будет полночь.
После этого в перечне территорий, открывающих для украинцев безвизовый режим в ночь на 11 июня, останется только Гренландия, являющейся автономией Дании, но не частью ни ЕС, ни Шенгенской зоны, однако отменяющая визы вместе с материковой Данией. В портах Гренландии безвизовый режим заработает с трех часов ночи (восточное побережье) до шести утра (военная база Thule на западном побережье острова) по киевскому времени.
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