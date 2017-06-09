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Финансы 09.06.2017 19:10

Банки-агенты АИФ в январе-апреле выдали ипотечных кредитов на 53,6 млн манатов

Объем ипотечного кредитования из средств Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) в январе-апреле 2017 года составил 53,6 млн манатов, что в 48,7 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, АИФ в январе-апреле рефинансировал кредитов на сумму 7,8 млн манатов (спад в 2,8 раза).

АИФ в январе-апреле разместил облигации на сумму 75 млн манатов (в январе-апреле 2016 года не размещал - ИФ).

В январе-апреле фонд получил из госбюджета Азербайджана 16,5 млн манатов для выдачи социальной ипотеки.

АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых.

В 2016 году банки агенты АИФ выдали кредитов на 1,1 млн манатов.

А.Ахундов

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Тэги: АИФ, КРЕДИТЫ, СТАТИСТИКА


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