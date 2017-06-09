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АПК 09.06.2017 19:39

ВБ представил Азербайджану исследование сельскохозяйственных рисков в стране

Всемирный банк (ВБ) представил Азербайджану результаты исследования рисков в сфере АПК, отмечается в сообщении Минсельхоза.

Оценку рисков в сфере АПК министру сельского хозяйства Азербайджана Гейдару Асадову представили члены исследовательской группы, представители ВБ Сандра Брока и Руфиз Чирагзаде.

Согласно сообщению, исследовательская группа определила риски цепочек производства зерна, говядины, помидоров и яблок.

"ВБ на последующем этапе представит министерству предложения, касающиеся путей устранения выявленных рисков", - подчеркивается в сообщении.

А.Ахундов

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Тэги: ВБ, АПК, РИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]