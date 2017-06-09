В Варшаве в конце июня пройдет бизнес-форум Польша-Азербайджан

Бизнес-форум Польша-Азербайджан пройдет 27 июня в Варшаве, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
"Бизнес-форум Польша-Азербайджан состоится 27 июня в Варшаве. Представители деловых кругов двух стран также получат возможность провести двусторонние переговоры для расширения сотрудничества", - отметили в фонде.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит 27-28 июня официальный визит в Польшу.
Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.
А.Ахундов
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