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Бизнес и законодательство 09.06.2017 19:46

В Варшаве в конце июня пройдет бизнес-форум Польша-Азербайджан

Бизнес-форум Польша-Азербайджан пройдет 27 июня в Варшаве, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

"Бизнес-форум Польша-Азербайджан состоится 27 июня в Варшаве. Представители деловых кругов двух стран также получат возможность провести двусторонние переговоры для расширения сотрудничества", - отметили в фонде.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит 27-28 июня официальный визит в Польшу.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, БИЗНЕС/ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]