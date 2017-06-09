В Варшаве в конце июня пройдет бизнес-форум Польша-Азербайджан

Бизнес-форум Польша-Азербайджан пройдет 27 июня в Варшаве, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

"Бизнес-форум Польша-Азербайджан состоится 27 июня в Варшаве. Представители деловых кругов двух стран также получат возможность провести двусторонние переговоры для расширения сотрудничества", - отметили в фонде.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит 27-28 июня официальный визит в Польшу.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Ахундов