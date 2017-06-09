В Иране арестовали более 40 предполагаемых членов ИГ

В Иране арестовали 41 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает в пятницу агентство "Мехр" со ссылкой на заявление разведслужб страны.
Аресты в Тегеране, а также в провинциях Керманшах, Курдистан и Западный Азербайджан, были совершены в результате рейдов, которые силы безопасности начали проводить по всей стране после двойного теракта в Тегеране.
У предполагаемых членов ИГ изъяли документы и вооружение, включая так называемые "пояса смертника", а также автомобиль с оружием.
Утром 7 июня вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана. Затем произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни.
По последним данным, число жертв терактов достигло 17 человек, более 50 получили ранения. Это первые теракты, совершенные на территории Ирана, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В Тегеране заявили, что эти теракты совершили пятеро иранцев, примкнувших к ИГ.
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