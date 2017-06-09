Джонсон сохранит пост главы МИД в новом британском правительстве

Борис Джонсон в новом британском кабинете министров сохранит за собой пост главы МИД, сообщает в пятницу агентство "Блумберг" со ссылкой на канцелярию премьера Великобритании.

Кроме того, Майкл Фэллон останется на посту министра обороны, а Филип Хаммонд - на посту главы Минфина.

Также стало известно, что Эмбер Радд останется главой МВД, а Дэвид Дэвис продолжит возглавлять министерство по вопросам Brexit.

В канцелярии пояснили, что в пятницу не планируют объявлять о том, кто возглавит остальные министерства.