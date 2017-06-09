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Дальнее зарубежье 09.06.2017 20:51

Джонсон сохранит пост главы МИД в новом британском правительстве

Борис Джонсон в новом британском кабинете министров сохранит за собой пост главы МИД, сообщает в пятницу агентство "Блумберг" со ссылкой на канцелярию премьера Великобритании.

Кроме того, Майкл Фэллон останется на посту министра обороны, а Филип Хаммонд - на посту главы Минфина.

Также стало известно, что Эмбер Радд останется главой МВД, а Дэвид Дэвис продолжит возглавлять министерство по вопросам Brexit.

В канцелярии пояснили, что в пятницу не планируют объявлять о том, кто возглавит остальные министерства.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИНИСТРЫ, РЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]