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Внешняя политика 09.06.2017 21:14

Эрдоган выразил соболезнования в связи с кончиной министра энергетики Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил соболезнования в связи с кончиной министра энергетики Азербайджана Натига Алиева, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Главы государств отметили, что Натиг Алиев сыграл важную роль в развитии турецко-азербайджанских связей, высоко оценили его заслуги в осуществлении энергетической политики Азербайджана, а также реализации проектов Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP.

В ходе телефонного разговора президенты обсудили различные аспекты турецко-азербайджанских связей, провели обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления отношений между странами.

Как сообщалось, глава Минэнерго в минувшие выходные был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Состояние Н.Алиева оценивалось как стабильно тяжелое. В понедельник министр отправился в Турцию для продолжения лечения в стамбульской клинике "Florence Nightingale", в пятницу было объявлено о кончине министра, несмотря на усилия врачей.

Прощание с главой Минэнерго состоится в субботу в полдень. Он будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.

Натиг Алиев родился 23 ноября 1947 года в Баку. В 1970 году окончил Азербайджанский нефтехимический институт им. М.Азизбекова по специальности горного инженера-геолога.

С 1993 года по 2005 год занимал должность президента Госнефтекомпании Азербайджана.

С 2005 по 2013гг занимал должность министра промышленности и энергетики Азербайджана. Распоряжением президента Азербайджана от 22 октября 2013 года был назначен на должность министра энергетики.

Н.Алиев является автором свыше 100 научных работ, статей, книг.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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