Президент Казахстана открыл ЭКСПО-2017

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в пятницу вечером официально объявил об открытии международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017".
"Я хочу выразить благодарность всем странам за принятие нашей заявки и предложенной темы. Выставка такого масштаба - это не только усилия одного государства, это труд международного сообщества, представляющего свои достижения на этой выставке", - сказал президент, выступая на церемонии.
Глава государства рассказал об особенностях выставки. "Международная выставка ЭКСПО в Астане - это новая вершина продвижения нашей страны, национального бренда "Казахстан" в глобальном пространстве. Заявляя тему "Энергия будущего", мы рассчитываем оказаться в самой сердцевине научного прогресса", - сказал президент.
"Сегодня мы стоим на пороге новых открытий в сфере безопасной энергии. Уверен, наша выставка внесет свой уникальный вклад в этот глобальный процесс", - сказал Н.Назарбаев.
Он отметил, что в программе ЭКСПО запланировано 6 тысяч различных мероприятий.
"Объявляю международную выставку ЭКСПО открытой! Добро пожаловать в Казахстан, приглашаю всех посетить выставку!" - завершил президент свое выступление.
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