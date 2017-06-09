Президент Казахстана открыл ЭКСПО-2017

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в пятницу вечером официально объявил об открытии международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017".

"Я хочу выразить благодарность всем странам за принятие нашей заявки и предложенной темы. Выставка такого масштаба - это не только усилия одного государства, это труд международного сообщества, представляющего свои достижения на этой выставке", - сказал президент, выступая на церемонии.

Глава государства рассказал об особенностях выставки. "Международная выставка ЭКСПО в Астане - это новая вершина продвижения нашей страны, национального бренда "Казахстан" в глобальном пространстве. Заявляя тему "Энергия будущего", мы рассчитываем оказаться в самой сердцевине научного прогресса", - сказал президент.

"Сегодня мы стоим на пороге новых открытий в сфере безопасной энергии. Уверен, наша выставка внесет свой уникальный вклад в этот глобальный процесс", - сказал Н.Назарбаев.

Он отметил, что в программе ЭКСПО запланировано 6 тысяч различных мероприятий.

"Объявляю международную выставку ЭКСПО открытой! Добро пожаловать в Казахстан, приглашаю всех посетить выставку!" - завершил президент свое выступление.