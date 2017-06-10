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Дальнее зарубежье 10.06.2017 09:18

Трамп в разговоре с Мэй заявил о приверженности особым отношениям между США и Великобританией

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку премьеру Великобритании Терезе Мэй в связи с прошедшими в этой стране выборами, сообщил Белый дом.

"Президент Дональд Трамп говорил сегодня с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы выразить ей теплую поддержку в связи с выборами. Президент Трамп особо отметил приверженность особым отношениями между США и Великобританией, подчеркнул, что он с нетерпением ожидает будущей работы с премьер-министром в общих целях и интересах", - говорится в пресс-релизе, распространенном в пятницу Белым домом.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]