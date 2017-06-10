Трамп в разговоре с Мэй заявил о приверженности особым отношениям между США и Великобританией

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку премьеру Великобритании Терезе Мэй в связи с прошедшими в этой стране выборами, сообщил Белый дом.

"Президент Дональд Трамп говорил сегодня с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы выразить ей теплую поддержку в связи с выборами. Президент Трамп особо отметил приверженность особым отношениями между США и Великобританией, подчеркнул, что он с нетерпением ожидает будущей работы с премьер-министром в общих целях и интересах", - говорится в пресс-релизе, распространенном в пятницу Белым домом.