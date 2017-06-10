Трамп планирует встречу с Путиным во время своей июльской поездки по Европе

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июле во время запланированной поездки в Европу, сообщает агентство Блумберг со ссылкой представителя американской администрации.
По данным агентства, "представитель администрации сообщил журналистам в пятницу, что Д.Трамп рассчитывает встретиться с В.Путиным во время июльской поездки по Европе", в ходе которой он посетит Гамбург для участия в саммите "большой двадцатки".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понимание о встрече президентов России и США на полях саммита G20 в Гамбурге есть, но встреча пока не готовится, и конкретики о ней нет.
"Да, действительно, есть понимание, что встреча Путина и Трампа может состояться в Гамбурге. Встреча пока не готовится, никакой подготовки не ведется, какой-либо конкретики по этой возможной встрече пока не определено", - сказал Д.Песков журналистам 7 июня.
"Никаких деталей не определено", - подчеркнул пресс-секретарь.
Азербайджан и Россия совместными усилиями укрепляют стратегическое партнерство - Алиев
Более 100 канадских военнослужащих боевой группы НАТО прибывают в Латвию
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из минометов - Миноборны
Литва оценивает Nord Stream 2 как политический проект, будет настаивать на его блокировании
В Варшаве в конце июня пройдет бизнес-форум Польша-Азербайджан
ВБ представил Азербайджану исследование сельскохозяйственных рисков в стране
Президент Алиев отмечает роль скончавшегося главы Минэнерго в защите интересов Азербайджана и в реализации крупных энергопроектов
Кот премьера Британии вышел к журналистам, в его блоге он назван единственным уверенным обитателем Даунинг-стрит
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Гянджа входят в топ-5 древних исторических городов СНГ, популярных у российских туристов
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Компания Bakcell получила награду «Самая быстрая мобильная сеть 2016» и запустила два новых продукта для пользователей мобильного интернета
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка «Россия сегодня»
Посол Мексики: «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Бакинской Высшей Школы Нефти»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»