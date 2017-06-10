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Дальнее зарубежье 10.06.2017 10:15

Трамп планирует встречу с Путиным во время своей июльской поездки по Европе

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июле во время запланированной поездки в Европу, сообщает агентство Блумберг со ссылкой представителя американской администрации.

По данным агентства, "представитель администрации сообщил журналистам в пятницу, что Д.Трамп рассчитывает встретиться с В.Путиным во время июльской поездки по Европе", в ходе которой он посетит Гамбург для участия в саммите "большой двадцатки".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понимание о встрече президентов России и США на полях саммита G20 в Гамбурге есть, но встреча пока не готовится, и конкретики о ней нет.

"Да, действительно, есть понимание, что встреча Путина и Трампа может состояться в Гамбурге. Встреча пока не готовится, никакой подготовки не ведется, какой-либо конкретики по этой возможной встрече пока не определено", - сказал Д.Песков журналистам 7 июня.

"Никаких деталей не определено", - подчеркнул пресс-секретарь.

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Тэги: США, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]